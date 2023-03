Sondaggio-Mentana, Schlein col turbo ma... godono Meloni e centrodestra: le cifre (Di lunedì 20 marzo 2023) Come ogni lunedì, è tempo per il Sondaggio di Enrico Mentana sulle intenzioni di voti: se si votasse oggi, quale partito sceglierebbe? E la rilevazione firmata Swg e proposta nel corso del TgLa7 dà conto di significativi cambiamenti di consenso, soprattutto se si considera che il Sondaggio ha cadenza settimanale. Cambiamenti significativi ma non per i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabili al 30,3% e accreditati di un vantaggio enorme sui diretti inseguitori. Seconda piazza per il Pd targato Elly Schlein, che con la neo-segretaria continua a risalire: la crescita è dello 0,6% al 20,4%, insomma un distacco comunque siderale da FdI. Ma non è tutto: il punto è che il M5s di Giuseppe Conte crolla dello 0,8% al 15,3 per cento. Consensi probabilmente "rubati" dalla Schlein. E il saldo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Come ogni lunedì, è tempo per ildi Enricosulle intenzioni di voti: se si votasse oggi, quale partito sceglierebbe? E la rilevazione firmata Swg e proposta nel corso del TgLa7 dà conto di significativi cambiamenti di consenso, soprattutto se si considera che ilha cadenza settimanale. Cambiamenti significativi ma non per i Fratelli d'Italia di Giorgia, stabili al 30,3% e accreditati di un vantaggio enorme sui diretti inseguitori. Seconda piazza per il Pd targato Elly, che con la neo-segretaria continua a risalire: la crescita è dello 0,6% al 20,4%, insomma un distacco comunque siderale da FdI. Ma non è tutto: il punto è che il M5s di Giuseppe Conte crolla dello 0,8% al 15,3 per cento. Consensi probabilmente "rubati" dalla. E il saldo ...

