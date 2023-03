“A Rocchi è piaciuta la decisione di Chiffi sul caso Rabiot” Gazzetta

(Di lunedì 20 marzo 2023) Al designatore arbitrale Gianlucanon èla conduzione globale di gara dell’arbitroma la gestione dele lapresa in tandem con Mazzoleni (Var) sì. A rivelarlo è ladello Sport. Afferma il quotidiano che, secondoha agito bene sul: “Perché le 4-5 telecamere che hanno catturato il gesto del francese al 23’ pt di Inter-Juventus non hanno prodotto immagini sicure ed evidenti, evento che in assenza di “certezza della pena” blocca ladel Var e rimanda la sentenza al giudice di campo, quindistesso. Gesto non evidentemente punibile insomma, e quindi per il designatore i due ...

A Gianluca Rocchi, il designatore della Can A e B, non è piaciuta la conduzione globale di gara dell'arbitro Chiffi ma la gestione del caso-Rabiot e la decisione presa in tandem con Mazzoleni (Var) sì. Perché ...

