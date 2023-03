"In piazza a Milano? Non può farlo": Mastella stronca Schlein (Di sabato 18 marzo 2023) È il Parlamento che deve schierarsi e non il governo: Clemente Mastella, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, lo ha detto a proposito della legge sulle coppie omogenitoriali. Proprio oggi a Milano è stata organizzata una manifestazione a sostegno delle famiglie arcobaleno. Tra i partecipanti anche la neosegretaria del Pd Elly Schlein e il sindaco Beppe Sala. "Credo che - nell'orbita della comunità - il Parlamento deve trovare la soluzione. Non va scomodata la Meloni, dunque il governo, per questo", ha spiegato il primo cittadino di Benevento. Parlando invece della partecipazione della Schlein alla manifestazione di questo pomeriggio, il giudizio di Mastella è stato parecchio negativo. Secondo lui, infatti, la dem avrebbe fatto la scelta sbagliata: "Secondo me è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) È il Parlamento che deve schierarsi e non il governo: Clemente, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, lo ha detto a proposito della legge sulle coppie omogenitoriali. Proprio oggi aè stata organizzata una manifestazione a sostegno delle famiglie arcobaleno. Tra i partecipanti anche la neosegretaria del Pd Ellye il sindaco Beppe Sala. "Credo che - nell'orbita della comunità - il Parlamento deve trovare la soluzione. Non va scomodata la Meloni, dunque il governo, per questo", ha spiegato il primo cittadino di Benevento. Parlando invece della partecipazione dellaalla manifestazione di questo pomeriggio, il giudizio diè stato parecchio negativo. Secondo lui, infatti, la dem avrebbe fatto la scelta sbagliata: "Secondo me è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha de… - marcofurfaro : Che bella piazza! A Milano, in migliaia e migliaia sono scesi in strada per ricordare al Governo una cosa semplice… - SimonaMalpezzi : Migliaia di donne e uomini in piazza a Milano contro chi vuole negare i diritti delle bambine e dei bambini. Colmia… - serose3 : RT @EugenioCardi: #Milano, 10.000 persone in piazza... ?? - bnegri1 : RT @NFratoianni: Una piazza stupenda a #Milano a difesa dei diritti dei bambin* famiglie omogenitoriali e non solo. Continueremo a batte… -