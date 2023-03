F1, GP Arabia Saudita 2023: highlights e sintesi delle qualifiche – VIDEO (Di sabato 18 marzo 2023) Non sono certo mancate le emozioni nelle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah, infatti, è successo letteralmente di tutto, con la Red Bull grande protagonista. Tutti si aspettavano la seconda doppietta consecutiva di Max Verstappen, ma il bi-campione del mondo si è fermato già nel corso della Q2 per colpa di una rottura all’albero della trasmissione della sua RB19. Eliminato subito il grande favorito (che, quindi, domani in occasione della gara dovrà scattare dalla 15a casella della griglia di partenza) la partenza al palo è comunque rimasta all’interno del team di Milton Keynes, dato che Sergio Perez ha fatto il bis della prima posizione di un anno fa, e ha stampato un ottimo 1:28.265 che gli ha garantito la ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Non sono certo mancate le emozioni nelledel Gran Premio dell’, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah, infatti, è successo letteralmente di tutto, con la Red Bull grande protagonista. Tutti si aspettavano la seconda doppietta consecutiva di Max Verstappen, ma il bi-campione del mondo si è fermato già nel corso della Q2 per colpa di una rottura all’albero della trasmissione della sua RB19. Eliminato subito il grande favorito (che, quindi, domani in occasione della gara dovrà scattare dalla 15a casella della griglia di partenza) la partenza al palo è comunque rimasta all’interno del team di Milton Keynes, dato che Sergio Perez ha fatto il bis della prima posizione di un anno fa, e ha stampato un ottimo 1:28.265 che gli ha garantito la ...

F1 Gp Arabia Saudita, Verstappen fuori nel Q2 Max Verstappen è stato costretto per un problema tecnico a restare fuori nella Q2 delle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita. Domani in gara dovrà partire almeno dalla 15esima posizione. "Problema al cambio Non il cambio ma l'albero di trasmissione si è rotto sulla posteriore destra" ha detto Max Vesrtappen ... F1: Gp A. Saudita, pole di Perez davanti a Leclerc ed Alonso La Red Bull di Sergio Perez ha conquistato la pole position nel Gp dell'Arabia Saudita con il tempo di 1.28.265. Secondo posto in pista per la Ferrari di Charles Leclerc a +0.155 che però partirà dalla 12esima posizione, visti i 10 posti di penalizzazione. Terzo posto per ... F1 Gp Arabia Saudita 2023, pole a Perez. Verstappen fuori nel Q2 La Red Bull di Sergio Perez ha conquistato la pole position nel Gp dell'Arabia Saudita con il tempo di 1'28"265. Secondo posto in pista per la Ferrari di Charles Leclerc (+0"155) che però partirà dalla 12esima posizione, visti i 10 posti di penalizzazione. Terzo posto per ...