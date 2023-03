LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2023 in DIRETTA: Fernandez prova la fuga (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.00 Herlings dovrà aumentare il ritmo per proteggersi da Seewer. 10.00 SEEWER, superato anche Jonass. 11.00 Herlings si trova ad oltre 8 secondi da Fernandez. 12.00 Seewer sta letteralmente volando, agganciato Jonass. 13.00 In difficoltà Guadagnini che ora occupa l’ottava posizione, superato da Coldenhoff e Febvre. 14.00 Prado cede la posizione, scatenato Seewer che ora punta Jonass. 15.00 Seewer attacca Prado per la quarta posizione. 16.00 CADUTA di Renaux, che si rialza al nono posto. 17.00 Lotta per il podio, Jonass e Renaux si sfidano per la terza posizione. 18.00 Seewer supera Guadagnini per la sesta piazza. 19.00 Forato si trova in quattordicesima posizione, Lupino in sedicesima. 20.00 Attenzione Seewer, scatenato recupera 3 posizioni, settima posizione per lui. 21.00 Ecco i primi dieci ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.00 Herlings dovrà aumentare il ritmo per proteggersi da Seewer. 10.00 SEEWER, superato anche Jonass. 11.00 Herlings si trova ad oltre 8 secondi da. 12.00 Seewer sta letteralmente volando, agganciato Jonass. 13.00 In difficoltà Guadagnini che ora occupa l’ottava posizione, superato da Coldenhoff e Febvre. 14.00 Prado cede la posizione, scatenato Seewer che ora punta Jonass. 15.00 Seewer attacca Prado per la quarta posizione. 16.00 CADUTA di Renaux, che si rialza al nono posto. 17.00 Lotta per il podio, Jonass e Renaux si sfidano per la terza posizione. 18.00 Seewer supera Guadagnini per la sesta piazza. 19.00 Forato si trova in quattordicesima posizione, Lupino in sedicesima. 20.00 Attenzione Seewer, scatenato recupera 3 posizioni, settima posizione per lui. 21.00 Ecco i primi dieci ...

