Inps, boom di lavoratori a casa malati nel 2022: +29,9% nel secondo semestre (Di martedì 21 febbraio 2023) Continuano a crescere i certificati di malattia richiesti al proprio datore di lavoro. A rivelarlo è l'ultimo rapporto dell'Inps, relativo al secondo semestre del 2022, che ha calcolato un totale di 16,4 milioni di certificati raccolti in sei mesi, per il 77,9% provenienti dal settore privato. L'istituto precisa che si tratta di un dato in forte aumento – +29,9% – rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che già era apparso in crescita rispetto al 2020. In particolare, le richieste di certificati di malattia sono cresciute del 30,4% nel privato e del 28,4% nel pubblico. L'incremento più significativo si concentra soprattutto nel terzo trimestre del 2022, ossia nei mesi di luglio, agosto e settembre. Il dato potrebbe ricollegarsi alle infezioni da Covid, che proprio nei mesi estivi dello ...

