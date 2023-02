Olimpia | solo un pari | la Samp rosicchia altri due punti L’Ecocity Genzano fa 15

Leggi su seriea24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Altro rallenamento per la capolistaVerona, non più tanto fuggitiva, nel girone A: gli scaligeri non vanno oltre l’1-1 contro l’Elledì e vedono ridurre ulteriormente il loro vantaggio da unadi misura contro l’Aosta sette lunghezze. Sono già cinque iti dal Doria nelle ultime due giornate all’. Nessuna sorpresa, invece, nel girone B:supera a pieni voti l’esame Cesena, vince 5-0, conquista il quindicesimo successo consecutivo e mantiene il suo distacco inalterato da un Lido comunque convincente 6-2 nella trasferta con il Modena Cavezzo. Aspettando la capolista Sporting Sala Consilina, attesa dallo Sky Match domenicale contro l’Itria, il Pirossigeno Cosenza sbanca 8-1 il Giovinazzo, portandosi a quattro lunghezze ...