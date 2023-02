Coppa Italia | Juve-Lazio 1-0 | bianconeri in semifinale con l’Inter

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lantus è indi, grazie al successo per 1-0 sullaall’Allianz Stadium di Torino. A decidere il match la rete di Bremer al 44?. Iaffronteranno in. La formazione di Allegri interpreta il match con maggiore aggressività rispetto ai biancocelesti. Lagestisce il gioco ma fatica a creare occasioni nitide nel primo tempo. I padroni di casa sfiorano il gol solo con un diagonale mancini di Kostic, deviato da Maximiliano con un ottimo intervento. In chiusura di frazione, il gol decisivo. Kostic recupera un pallone respinto dalla retroguardia romana e crossa, Bremer anticipa l’uscita incerta di Maximiliano e di testa deposita il pallone in rete: 1-0. Nella ...

La Juventus batte la Lazio 1 - 0 grazie alla rete di Bremer nel primo tempo e si qualifica per la semifinale di. Adesso, i bianconeri dovranno vedersela contro l'Inter in un doppio confronto ad Aprile. Al termine del match andato in scena all'Allianz Stadium, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri ...Serve come il pane la qualificazione alla semifinale di, dove i bianconeri affronteranno l' Inter dello specialista in trofei tricolori a nome Simone Inzaghi. Se è vero che l'uscita a ...

Coppa Italia, il programma delle semifinali: sarà Inter-Juve e Cremonese-Fiorentina TUTTO mercato WEB

SARRI a LSC: "Coppa Italia competizione strana, si va dentro con un ranking che tiene conto di... Tutto Juve

UFFICIALE - Coppa Italia, definito il programma delle semifinali: gli accoppiamenti Tutto Napoli

Juventus-Lazio 1-0: gol di Bremer | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia: Juventus-Lazio 1-0, bianconeri in semifinale con l'Inter Agenzia ANSA

Al centro ampio spazio alla vittoria della Juventus in Coppa Italia ai danni della Lazio che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per le semifinali: "Un po' più Alllegri". In taglio alto la ...L'analisi dopo la vittoria in Coppa Italia della squadra di Inzaghi Antonio Siragusano Per chiudere un mese di gennaio fatto di alti e bassi, l'Inter non poteva scegliere serata per sfoderare… Leggi ...