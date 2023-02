Salerno | arrestata per spaccio | nella borsa circa 100 grammi di hashish

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un’altra operazione contro la legalità portata a termine dagli agenti della Polizia del territorio di. Quest’oggi, giovedì primo febbraio, gli agenti hanno tratto in arresto una donna, L.R.V. le iniziali del suo nome, per detenzione edi sostanze stupifacenti.della donna sono stati infatti rinvenuti100di. Segui ZON.IT su Google News.

In data 1 febbraio 2023, personale della Sezione Volanti di Salerno ha tratto in arresto, nella flagranza di reato, Lucia Rosaria VITO per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto a seguito della perquisizione personale

Nasconde nella borsa un panetto di hashish di circa 100 grammi, è stata arrestata Lucia Rosaria Vito a Salerno. L'operazione dei poliziotti nella giornata di ieri, mercoledì 1 febbraio. Una donna, L.R.V le sue iniziali, è stata arrestata dalla Sezione Volanti della Polizia di Salerno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.