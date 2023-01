Lazio-Milan DIRETTA LIVE 4-0 | uragano biancoceleste sul Milan

(Di martedì 24 gennaio 2023) Benvenuti allatestuale di, ultimo posticipo del 19º turno di Serie A. La gara è visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su ZONA DAZN di Sky, con calcio d’inizio alle 20:45. Laè reduce da risultati alterni tra campionato e Coppa Italia. Nelle ultime 5 di Serie A, gli uomini di Maurizio Sarri hanno ottenuto 2 vittorie (contro Monza e Sassuolo), 2 sconfitte (per mano di Juventus e Lecce) e 1 pareggio (con l’Empoli), mentre in coppa sono riusciti ad imporsi agli ottavi contro il Bologna (1-0), qualificandosi per il turno successivo, dove se la vedranno con la Juventus. Le prossime gare di campionato vedranno i biancocelesti impegnati contro Fiorentina, Hellas Verona e Atalanta in campionato, prima del doppio appuntamento di Conference League ...

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a DAZN al termine del disastroso match contro la Lazio, che è costato ai rossoneri una sconfitta per 4-0. Lazio-Milan, le dichiarazioni di Stefano Pioli ...La Lazio di Sarri strapazza il Milan di Pioli all'Olimpico con un secco 4-0, grazie alle reti di Sergej Milinkovic-Savic, Mattia Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson.