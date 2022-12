Ultime Notizie – 2023 | Meloni | “Sia di vittoria e ripresa | costruito su orgoglio Italia”

(Di sabato 31 dicembre 2022) “Il mio augurio è che ilsia un anno di vittorie, didall’e dall’ottimismo deglini e dalla capacità e della guida deglini di essere il buon esempio di questoe di questo ottimismo”. Così il premier Giorgia, in un nuovo appuntamento della rubrica ‘gli appunti di Giorgia’ su Facebook, dicendosi “contenta” che la manovra “sia stata approvata addirittura in anticipo rispetto a governi che erano in sella da molto tempo prima rispetto al nostro”. “E’ un segnale molto importante sulla stabilità della maggioranza che sostiene questo governo e sulla possibilità che, per una volta tanto, avremo un governo duraturo che una volta tanto potrà portare a termine il suo lavoro”, ha ...

I cattolici di Roma accompagnano Benedetto XVI "nel momento della lotta e della prova": lo ha detto il cardinale Angelo De Donatis , vicario del Papa per la sua diocesi, in una celebrazione dedicata ...Arriva il e cresce l'ansia per i fuochi d'artificio illegali. Come spesso accade in questo periodo, sul mercato illegale vengono messi in vendita diversi e nuovi tipi di esplosivi. Quest'anno a ... Covid, news. In Francia, Spagna e Gb obbligo di tamponi per chi arriva dalla Cina Un anno, il 2022, in cui la città di Bari non si è arresa, dopo l’emergenza sanitaria. E un 2023 che sarà caratterizzato dall’avvio di grandi cantieri e da ...Un grande finale d’anno per il fumetto italiano, con due adattamenti di qualità che mostrano tutte le potenzialità grafiche del giallo nazionale: Brancato e Nespolino danno ...