Udine | incendio in una comunità per ragazzi | morto un 17enne Feriti anche un 16enne molto grave e un operatore della struttura

(Di sabato 31 dicembre 2022) Undivampato intorno alle 2.30, per cause ancora da chiarire, ha colto nel sonno gli ospiti di unapera Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di. Un giovane di 17 anni, di origine albanese ha perso la vita. Un suo compagno, un ragazzoghanese è rimastomente ferito ed è stato trasportato in volo al centro grandi ustionati di Verona. La terza persona coinvolta è un: ha riportato ustioni in varie parti del corpo, ma non è in gravi condizioni. È ricoverato all’Ospedale Santa MariaMisericordia di. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, allertati nella notte dalla ...

