Ratzinger Papa emerito | la coabitazione col successore

Agenzia ANSA

Il Catechismo rimane una grande testimonianza della potenza formativa del teologo JosephBenedetto. * Cardinale arcivescovo di ViennaIl Vaticano fa sapere che dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo delEmerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Le condizioni di salute di, 95 ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca Erede di Giovanni Paolo II, ha certificato la crisi di quel modello di Chiesa. Teologo conservatore, ha spianato la strada all'elezione di un successore riformista. Custode della tradizione, con… Legg ...Terzo dei figli, Ratzinger era nato a Marktl am Inn, in Baviera, il giorno del sabato santo del 1927. A 14 anni fu costretto - come previsto dalla legge tedesca - ad arruolarsi nella… Leggi ...