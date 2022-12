Corriere dello Sport

ROMA - Partire bene e rilanciarsi subito tra le pretendenti al quarto posto. Laè pronta al 4 gennaio, quando sfiderà il Lecce nel primo match del 2023. Lunga sosta causa ...L'incognita...Quattro giorni dopo l'Empoli giocherà per la prima volta in questo campionato domenica alle 15, quando all'Olimpico sarà ospite della. Poi 7 giorni completi di riposo per prepararsi alla sfida ... Lazio, la ripartenza dopo la sosta: cosa dicono i numeri FORMELLO - Ultima seduta del 2022. La Lazio lavora di mattina: riscaldamento, prove tattiche (con Sarri inferocito dopo qualche errore di troppo commesso) e partitella. Termina qui ...I biancocelesti negli ultimi anni non hanno quasi mai sbagliato la prima partita dell’anno. Sarri chiede concentrazione per innestare subito la marcia ...