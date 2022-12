È morto Papa Benedetto XVI

Today.it

E'Benedetto XVI. "Con dolore informo che ilEmerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano". Lo dichiara il direttore della Sala stampa della ...Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il suo corpo delemerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. CONSIGLI24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, ... Morto il Papa non se ne farà un altro: gli inediti funerali di Benedetto XVI È morto serenamente, nella sua stanza al primo piano del Monastero Mater Ecclesiae all’interno dei Giardini Vaticani, il Papa emerito Benedetto XVI, assistito amorevolmente dal suo segretario ...Città del Vaticano - Il cuore fragile del Papa emerito ha ceduto. Il teologo Joseph Ratzinger è morto stamattina nel monastero Mater Ecclesiae. La notizia è stata data ...