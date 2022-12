Capodanno 2023 Canale 5 | ospiti e anticipazioni Capodanno in Musica

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sabato 31 dicembre 20225 trasmetterà in diretta dalle 21:00in, il concerto organizzato da RadioMediaset con Radionorba in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari. Di seguito ecco tutti glie ledella serata.5:inLa serata prenderà il via non appena terminato il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Sul palco allestito in Piazza De Ferrari si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Il cast è infatti formato da tutti nomi di primo piano: Anna ...