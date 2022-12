Steven Tyler degli Aerosmith è accusato di violenza sessuale su una minorenne

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il cantantedisu una minore per una vicenda che risale agli anni Settanta. E’ quanto scrive l’edizione statunitense di “Rolling Stone” riportando la denuncia depositata a Los Angeles contro l’artista 74enne (che al momento resta in silenzio). Secondo il documento, il cantautore èdi, molestie sessuali e danni morali. La denunciante, secondo il magazine, risponde al nome di Julia Holcomb. La donna afferma che, quando lei aveva appena 16 anni, avrebbe convinto la madre a lasciargliela in custodia. La donna avrebbe agito soltanto ora perché la legislazione della California ha temporaneamente rinunciato ai termini ...

Una donna accusa il cantante degli Aerosmith, Steven Tyler, di molestie sessuali che sarebbero avvenute negli anni '70 quando lei era minorenne. Lo riporta Rolling Stone sottolineando che la donna, Julia Holcomb, ha presentato un'azione legale