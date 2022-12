Scacchi | Mondiali blitz 2022 | Magnus Carlsen campione dopo una giornata folle | bis Assaubayeva tra le donne

(Di venerdì 30 dicembre 2022)concede il bis e,rapid, si aggiudica anche quelliad Almaty, in Kazakistan. Il supernorvegese iscrive per la quinta volta nella propria carriera questo titolo iridato alla già infinita collezione di successi conquistati sia prima cheil suo approdo al numero 1 del ranking mondiale, posizione che non molla ormai da oltre un decennio. Su come sia arrivato il suo 16/21, però, c’è da raccontare non poco. Com’è noto, la primaaveva visto Hikaru Nakamura guidare con un punto di vantaggio12 partite. L’americano, però, viene raggiunto nel giro di due turni: a due patte corrispondono due vittorie di, compresa quella con Richard Rapport (ungherese che ora ...

AGI - Agenzia Italia

... "Sono stata colpita dalla storia di questa campionessa diche decide di partecipare al mondiale ditogliendosi il velo al cospetto del mondo. Mi ha fatto riflettere. Siamo abituati a ...Nel giro finale però Pelé sventolò la bandiera ain faccia a Takuma Sato che in quel ... Nessuno pensava che avremmo visto nuovamente un pilota vincere 7 titoli: non vedo l'ora di ... Carlsen ha vinto i mondiali rapid di scacchi: "Come Messi" Sara Khadim, che è sposata e ha una figlia, possiede già un appartamento in Spagna. Aveva gareggiato in Kazakistan senza indossare l'hijab ...Continuano gli atti di protesta contro il regime iraniano. Oltre a Sara Khadim al-Sharia, la campionessa di scacchi iraniana che ha partecipato al campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossar ...