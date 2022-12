Risvolti sul caso Liliana Resinovich | Roberta Bruzzone | «Non mi sento di escludere un malore»

FiscoOggi

... ma anche per motivi di spazio, non viene menzionatafronte della confezione. La liquirizia, ... Sempre meglio però sapere che un eccessivo consumo di liquirizia può avere deipoco felici , ...Attenta al voto, e soprattutto aipositivi e negativi che la Manovra finanziaria porta con sé per le piccole imprese. Le ...fronte della formazione al lavoro, infine, il presidente di ... Fari puntati sul transfer pricing. Risvolti delle violazioni alla regola Isa Grassano si racconta, tra ricordi d'infanzia e ambizioni da scrittrice, in occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo, Come un fiore sul quaderno ...AGI - Anche le ultime due settimane dell'anno sono fitte di uscite discografiche italiane. Fuori un nuovo brano dei Maneskin, in italiano, sui risvolti del loro successo; Lazza, in vista di Sanremo, f ...