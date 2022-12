Quota 103 nel 2023 | requisiti e come funziona

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La Legge di Bilancioinclude anche103 tra le misure previdenziali presenti, ovvero un nuovo sistema pensionistico che permette di andare in pensione anticipatamente a determinate condizioni. A partire dal 1° gennaio, sarà possibile accedere al trattamento pensionistico con 41 anni di contributi versati e 62 anni di età anagrafica, a patto che questisiano maturati entro la fine dell’anno.103: cos’è e a chi si rivolge La103 è rivolta ai lavoratori nati nel 1960 e 1961 e prevede un limite massimo per l’assegno pensionistico, fissato a 2.818,7 euro (5 volte il valore dell’assegno minimo). Inoltre, è previsto il “Bonus Maroni“, ovvero un esonero del 33% della contribuzione per chi sceglie di restare al lavoro pur essendo in possesso dei ...

...100 - 102 , rispettivamente con requisiti di 64 anni di età e 38 di contributi raggiunti entro il 2022 o 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021 (dal 2023 scatteràcon 62 ......2 miliardi di euro); due miliardi in più al Fondo sanitario nazionale; 1,4 miliardi per i contratti del pubblico impiego; 700 milioni pere le altre misure di pensionamento anticipato; 800 ... Che differenza c’è tra pensione anticipata ordinaria e Quota 103 Perché le novità sulle pensioni non sembrano così attraenti come si dice e come il Governo ha pensato di fare per il 2023.La Manovra finanziaria è cosa fatta. Dopo il voto di fiducia alla Camera dei Deputati, ecco la seconda lettura a Palazzo Madama. Dopo aver incassato la ...