Lazio | Felipe Anderson ricorda Pelé | «Un onore aver indossato la sua 10»

(Di venerdì 30 dicembre 2022), attaccante brasiliano della, ha parlato aStyle Radio del suo ricordo di, attaccante brasiliano della, ha parlato aStyle Radio del suo ricordo di. Le sue dichiarazioni: PELÈ – «In Brasile, prima che un bambino cammini, riceve come regalo un pallone. Io sono cresciuto ascoltando le storie sul Re del Calcio e quando sono andato al Santos, ho visto quello che ha fatto lì, sognavo di vestire la sua 10. Ci sono riuscito ed è stato une un riferimento come lui nel calcio mondiale. Giocare nella sua stessa squadra, giocare con la sua maglia… Mi vengono ancora i brividi. Siamo tristi, ma sarà sempre una ...

La scomparsa di Pelè ha scosso le fondamenta del calcio, e ovunque nel pianeta giocatori e tecnici hanno pianto O Rei.Anderson, attaccante della, oggi ha ricordato con grande emozione la leggenda verdeoro. "Noi brasiliani siamo innamorati del pallone, del 'futebol', e io sono cresciuto con il mito di ...Il difensore classe 2000 era sbarcato a Formello lo scorso gennaio ROMA - Laha ceduto in prestito il 22enne difensore serbo Dimitrije Kamenovic ai cechi dello Sparta ...al posto di Luiz... Lazio, Felipe Anderson ricorda Pelé: "Un onore indossare la sua maglia" L'attaccante brasiliano della Lazio Felipe Anderson ha ricordato Pelé in una sua intervista alla radio del club biancoceleste. Il numero 7 di Sarri ha giocato sei anni (tre nelle giovanili e tre in pr ...Fa ancora male la morte a tutte le latitudini la morte di Pelé, considerato da molti il miglior calciatore di sempre. Una scomparsa pesante per tutti i brasiliani cresciuto col suo mito ...