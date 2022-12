(Di venerdì 30 dicembre 2022) Peggiorano le condizioni di salute di Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame da due mesi per protestare contro il regime del 41 bis disposto a suo carico per 4 anni. In base a quanto ...

Agenzia ANSA

In base a quanto riferisce il suo, l'avvocato Flavio Rossi Albertini,, che è detenuto a Sassari, ha "attualmente perso 35 kg e ha avuto un preoccupante calo di potassio, necessario ...Ora ildichiede, con il ricorso, di annullare quell'ordinanza. "Risulta evidente come corrisponde a violazione di legge il fatto che il Tribunale di Sorveglianza - scrive il ... Difensore, Cospito sta male, ha perso 35 chili - Ultima Ora Peggiorano le condizioni di salute di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da due mesi per protestare contro il regime del 41 bis disposto a suo carico per 4 anni. (ANSA) ...(Adnkronos) - La difesa di Alfredo Cospito ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha confermato il 41bis per l’anarchico, detenuto nel peniten ...