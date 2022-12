Ultime Notizie Roma del 29-12-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 dicembre 2022)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto da Francesco Vitale sale la covid dopo la decisione di Pechino di riaprire le frontiere a distanza di 3 anni e liberi tutti sui viaggi nel pieno di andata che sta travolgendo il paese con un ordinanza del ministro della salute Lazio Schillaci l’Italia per l’Europa reintroduce l’obbligo di tampone negli aeroporti per controllare i viaggiatori in arrivo dal paese asiatico o disposto con ordinanza tamponi antigenici covid obbligatori e relativo sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina in transito in Italia detto la misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana ha dichiarato il ministro l’esercito ucraino ha dichiarato di aver abbattuto 54 dei 69 missili lanciati oggi sul paese ...