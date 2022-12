Tiscali Notizie

trae Bund tedeschi a 10 anni senza grandi variazioni in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale ha aperto a 211 punti base rispetto ai 212 della chiusura di ieri. Il ...con Bund in rialzo a 214 punti base Chiusura di seduta in rialzo per lotrae Bund. Il differenziale tra ilbenchmark decennale italiano (Isin IT0005494239) e il pari scadenza ... Spread Btp-Bund: apre in calo marginale a 211 punti base Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza grandi variazioni in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale ha aperto a 211 punti base rispetto ai 212 della chiusura di ieri. Il rendi ...Nella seduta di mercoledì 28 dicembre il Btp future (scadenza marzo 2023) ha subito un’ulteriore correzione ed è sceso fin sotto i 109 punti. La situazione ...