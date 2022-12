Sabatini | Il Napoli gioca un calcio erotico e sensuale | Kvara è come la locomotiva di Guccini

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Walter, direttore sportivo, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, di seguito le sue parole:ripartirà il campionato dopo la lunga sosta per i Mondiali? "È un’incognita per tutti, questo stop è stato scomodo".favorito per lo Scudetto? "Per ilho una simpatia particolare per l’amicizia profonda che mi lega a Spalletti". Si ripartirà con Inter-. "Spalletti tutta la vita. Ilun, appunto vicino all’erotismo.per il piacere di farlo". Allora, a proposito di piacere, chi la fa godere di più esteticamente parlando? "tskhelia. Il georgiano è ...

IlNapolista

Queste le parole di Walterin un'intervista al Corriere dello Sport , nella quale ha ... Infine, sul: 'Gioca un calcio erotico, sensuale, appunto vicino all'erotismo. Gioca per il ...Walter, direttore sportivo attualmente svincolato, ha parlato al Corriere dello Sport del ritorno in campo in Serie A Walter, direttore sportivo attualmente svincolato, ha parlato al Corriere dello Sport del ritorno in campo in Serie A. Le sue dichiarazioni: "La ripresa dopo i Mondiali è un'incognita per tutti, ... Sabatini: «Il Napoli gioca un calcio erotico, sensuale. La Roma è noiosa» - ilNapolista Come un amore troppo a lungo assopito, quasi ci eravamo dimenticati del Napoli di Spalletti – e della Serie A in generale. In effetti se non fosse per la dialettica di Walter Sabatini a quest’ora di N ...Walter Sabatini, dirigente sportivo, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche della ripresa del cammino del Napoli. “Campionato La ripartenza è un’incogn ...