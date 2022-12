Ibrahimovic battuto da Kulusevski nel Pallone d’Oro svedese

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dejanha vinto il suo primo. L’esterno d’attacco ora al Tottenham di Antonio Conte, si è aggiudicato il premio individuale che va al miglior calciatore di nazionalitàper il 2022. Il Guldbollen (in) è stato istituito nel 1946, il trofeo è assegnato dal quotidianoAftonbladet e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zlatan Ibrahimovi? risultato positivo al coronavirusha acquistato un bosco da mille ettari per andare a caccia Highlights Juventus-Milan: video dei gol e delle immagini salienti Juventus-Milan formazioni, ci sarà ...

Tuttosport

L'ex Juve è arrivato davanti, nella speciale classifica, anche all'attaccante del Milan Zlatan, che detiene il record di vittorie del trofeo, ben 12 di cui 10 consecutive. L'esterno d'...Zlatanè il re indiscusso del premio vincendolo 12 volte e la prima volta fu nel 2005 ma ha 24 anni. Kulusevski vince il Pallone d'Oro svedese: battuto anche Ibrahimovic per record di età Kulusevski vince il Pallone d’Oro svedese: battuto Ibrahimovic. Il calciatore ex Juve è stato premiato come miglior giocatore della Svezia Dejan Kulusevski ha vinto il Pallone d’Oro svedese. Il giocat ...Riserva di Benzema, Pallone d’oro Riserva di Ibrahimovic, pallone di tanti colori Storia di un bomber che non voleva essere riserva. E non si è mai arreso ...