È morto Pelè Il calciatore più forte di tutti i tempi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La Fifa, federazione calcistica internazionale, gli attribuisce 1281 gol in 1313 partite. Basterebbe questo. Ma è solo una part.è considerato dagli organismi calcistici internazionali ilpiùdel secolo. Il giocatore piùdi sempre, per chissà quanti miliardi di tifosi del calcio. Tre volte campione del mondo (unico nella storia) con il Brasile, maglia verde oro indossata per quattordici anni fino al 1971. Circa seicento partite con il Santos, poi a fine carriera i Cosmos di New York. Poi la carriera di dirigente sportivo. Poi la malattia. Edson Arantes do Nascimemto èin ospedale, a San Paolo. Aveva 83 anni. (immagine: tratta da tweet di Pabilto14) L'articolo È Il...