E’ morto Pelè

(Di giovedì 29 dicembre 2022)Il calcio perde uno dei suoi simboli più rappresentativi di tutti i tempi: èEdson Arantes do Nascimento, noto come. La leggenda brasiliana aveva 82 anni. Soprannominato O Rei, il re del calcio, classe 1940, lega la sua carriera soprattutto al Santos, club brasiliano, con il quale vince tutto ciò che c’era da vincere. Ma è con la Nazionale che conquista il mondo:è l’unico calciatore nella storia ad aver vinto tre Mondiali, portando in trionfo il Brasile nelle edizioni 1958, 1962 e 1970. La FIFA gli riconosce il record di gol segnati (1281), mentre in partite ufficiali il suo tabellino recita 757 reti in appena 816 gare. Considerato ed eletto il calciatore del secolo, viene proclamato anche Pallone d’Oro FIFA del secolo. Ha ricevuto, inoltre, il Pallone d’Oro FIFA onorario. Fa parte della ...