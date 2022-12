Arriva il Redmi Note 12 Pro Speed Edition | anche se solo per la Cina

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il12 Pronella versione, spinto dal processore Snapdragon 778G di Qualcomm. Il device include uno schermo OLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di refresh rate a 120Hz, 240Hz touch sampling rate, 1920Hz High Frequency PWM Dimming, DCI-P3 color gamut, 900nits peak brightness di luminosità, supporto a Dolby Vision e HDR10+. Il dispositivo si presenta nelle configurazioni con 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno UFS 2.2 e 12GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 2.2. Il sistema operativo resta Android 12 con la personalizzazione dell’interfaccia proprietaria MIUI 14. Non manca il supporto DualSIM (nano + nano). La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 108MP (1/1.52? Samsung HM2, OIS, ...

...alla custodia l'autonomiafino a 20 ore di utilizzo. Lato connettività troviamo il supporto al Bluetooth 5.3, ottimizzata per il pairing istantaneo con i dispositivi Xiaomi compatibili....... mentre cambia la fotocamera principale , che per questoK60 è da 64 MP con OIS. Invariati gli altri due sensori: grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. La batteria è più grande, ea 5. Redmi Note 12 Pro: arriva un'edizione speciale molto esclusiva Proprio ieri abbiamo scoperto che il POCO C50 dovrebbe essere lanciato in India nei primi di gennaio, bene oggi si parla del POCO F5 Pro ...Arriva il quinto modello delle serie Redmi Note 12 e si pone nel mezzo della famiglia visti i prezzi e le caratteristiche tecniche.