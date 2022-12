Ambulanze ferme e Pronto Soccorso in tilt | interviene Boccalone | “Nessuna meraviglia”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSullo stato di salute della sanità pubblica nel Sannio e in particolare sul recente episodio (leggi qui) dellerimaste in attesa per ore all’ingresso deldel San Pio,con una nota stampa Nicola, per tre anni (dal 2011 al 2014) direttore generale dell’ospedale Rummo. Scrive: “Il territorio in tutte le sue espressioni ha manifestato le proprie incontenibili reazioni rispetto all’immagine che mortifica non solo la contemporaneità ma anche la storia della sanità sannita che da sempre si identificava, con orgoglio, nell’Azienda Ospedaliera Rummo. “Tutto funziona per il meglio”… così ha dichiarato nei giorni scorsi il Direttore Generale che faceva eco ai suoi predecessori che avevano più volte dichiarato che ...

