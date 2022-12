Rassegna stampa 28 dicembre 2022 | arriva la stretta sulle ONG

Leggi su anteprima24

Potrebbere oggi all'esame del Cdm la bozza del nuovo decreto sicurezza oggetto di una riunione ieri al Viminale. Intanto, il governo affronterebbe il pacchetto delle norme sull'immigrazione, con il nuovo codice per le ong impegnate nella ricerca e nel soccorso dei migranti in mare: consentiti solo salvataggi lampo, senza trasbordi tra imbarcazioni. Tra le altre misure, anche interventi contro la violenzadonne e per arginare le baby gang. Il governo ha intanto posto la fiducia alla Camera sul decreto anti-rave in scadenza il 30, il voto è previsto per stasera.