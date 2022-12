Paolo Calissano | com’è morto | parla il fratello “Siete degli sciacalli

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) E’ trascorso un anno dal giorno in cuifu trovato senza vita a Roma, nel suo appartamento alla Balduina. Era il 30 dicembre 2021 e a trovare il suo corpo fu l’ex compagna Fabiola Palese che poche ore dopo la morte dell’attore tuonò sui social: “, lasciatelo in pace almeno ora”. Il riferimento è alla gogna mediatica a cuifu sottoposto in vita a causa delle vicende personali che ne macchiarono la carriera. L’inchiesta chiusa con una richiesta di archiviazione Un’inchiesta, lunga e complessa, per omicidio colposo avviata dalla Procura di Roma e chiusa con una richiesta di archiviazione, ha fatto chiarezza sulle cause della sua morte. A svelare l’esito di questa indagine è Roberto, ...