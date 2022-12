LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2022 in DIRETTA | subito Casse | Paris vuole dare una svolta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI11.21 Non partiranno lo svizzero Niels Hintermann (n.12) e l’austriaco Matthias Mayer (n.15) a causa di un virus influenzale. 11.18 Christof Innerhofer: “Oggi la Stelvio è tosta, super mossa e super ghiacciata. Sono contento per il numero che ho pescato, avrò più luce rispetto ai primi a scendere. Servirà coraggio“. 11.18 Dominika RaiSport: “La pista è lucida, molto ghiacciata. La parte finale non sarà per niente facile. Condizioni ottime, ma non facili. Mi sento abbastanza bene, cercherò di mollare giù il più possibile“. 11.15 La neve è ghiacciata, proprio come amano gli azzurri (per intenderci, ...