LIVE – Lecce-Varazdin 2-0 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ladiinvernale. Continuano i test per la formazione di Baroni in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di questo pomeriggio, mercoledì 28 dicembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-0 (8? e 16? Gonzalez) 23? – Ilci prova in contropiede. Il portiere delnon si fa però sorprendere dal tiro di Colombo. 18? –ad un passo dal tris. Di Francesco anticipato proprio sul più bello. 16? – Capolavoro dello ...