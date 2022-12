L’impennata del COVID-19 in Cina aumenta le probabilità di una nuova variante mutante del Coronavirus

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il Paese ha visto un’esplosione di casi di-19 da quando ha abbandonato in larga misura la politica “zero”. L’ondata di-19 inpotrebbe scatenare un nuovodinel mondo? Gli scienziati non lo sanno, ma temono che possa accadere. Potrebbe essere simile alle varianti omicron che circolano attualmente nel Paese.

Servizio Informazione Religiosa

...'umiliante uscita dalla guerra in Afghanistan,'inflazione ai ...'inflazione ai massimi da 40 anni e le conseguenzetentativo ... dopo un'spettacolare, sono quasi tornati alla ......La sinistra usa la Schlein per annientare i centristiPd per ...'Italia prima in Europa per prodotti a marchio Dop Ma serve'... Dall'dei costi di energia e materie prime alla siccità, ... Diocesi: mons. Nerbini (Prato), serve un'"impennata di creatività e ...