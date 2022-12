Juventus | Agnelli | “Ribadisco la correttezza dell’operato della società”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Andrea, presidente uscente, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione dell'Assemblea degli Azionisti

Tuttosport

GUARDA ANCHE -: "Rilievi non giustificati, c'è parere degli esperti"Intervenuto durante l'assemblea degli azionisti della(lui detiene una minima parte), l'ultima presieduta da Andrea, l'ex dirigente della società bianconera ha svelato l'ennesima ... Agnelli sulle dimissioni: "La Juve viene prima di tutto e tutti" Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con lo scenario dopo l'addio da presidente della Juve di Andrea Agnelli: " Poi magari torna... Ieri ultima assemblea dei soci da presidente, ma ...Presente all'Assemblea degli Azionisti della Juventus, Luciano Moggi, azionista del club bianconero, ha preso la parola: "In tanti si domandano perché ho chiesto di venire ...