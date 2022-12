Sci alpino | startlist discesa Bormio 2022 | orario | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) Grande attesa in vista dellalibera di, indomani alle ore 11.30 e valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci-2023. La magica pista Stelvio ospita i migliori interpreti globali della velocità, tra cui i dominatori dell’avvio di stagione Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt. L’Italia vuole cambiare marcia dopo una prima parte d’inverno estremamente negativa, se si esclude l’unico grande acuto firmato da Mattia Casse in Val Gardena, ma non sarà semplice salire sul podio considerando il livello della concorrenza tra gli uomini jet del Circo Bianco. Team azzurro che si affida principalmente a Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer per un possibile piazzamento di prestigio. Obiettivi meno ambiziosi sulla carta per gli altri...