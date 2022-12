Pianeta Milan

...palcoscenico di piazzale Ceccarini saliranno gli Extraliscio e Arisa, per un live ... Mirco Mariani e MorenoConficconi Foto RobertoLo spettacolo: la grande musica in piazza Il Concerto ...Christian, ex terzino rossonero nel Milan di Fabio Capello prima e del secondo Sacchi poi, ha parlato come ospite a Sempre Milan , programmacanale Twitch dell' AC Milan che viene condotto da ... Panucci sul suo Milan: “Era una squadra di grandi leader” Nel Girone B le giallorosse di Cuccarini cominciano il ritorno con un'altra vittoria. Nel Girone A le ragazze di Amadio travolgono le pumine ...La capolista del Girone B resta a punteggio pieno travolgendo Sant'Elia. Nel Girone A, in attesa del big match di domani fra Trento e Brescia, le bustocche si prendono tre punti importanti ...