Mazzette Ue | Panzeri e Figà-Talamanca restano in carcere La decisione della Corte d’appello di Bruxelles

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nessuna concessione sulla libertà. Antonio, ex eurodeputato e presidente dell’associazione Fight Impunity, e Niccolò Figa-, segretario generale di No Peace Without Justice,in. Ladiha infatti deciso di annullare ladi prima istanza sulla concessione del braccialetto elettronico per(la procura aveva presentato ricorso) e prolungare quindi la custodia cautelare. Su richiesta di, invece, l’udienza è stata spostata al 17 gennaio. L’udienza, come nel caso di Eva Kaili, l’ex vicepresidente del Parlamento Europeo, si è tenuta a porte chiuse. Laè stata comunicata dalla procura federale ...