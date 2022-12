La Top 10 delle stelle emergenti del 2022

(Di martedì 27 dicembre 2022) Quali sono stati gli attori e le attrici fino ad ora poco conosciuti che hanno dominato quest'anno? Scopriamo insieme la top 10stardel. Stilare classifiche è sempre difficile, soprattutto quando ci si imbottiglia con "i migliori e i peggiori" dell'anno appena passato. Insomma, è un lavoro sporco, ma qualcuno deve pur farlo. E quest'oggi abbiamo deciso di assumerci la responsabilità di restringere il campo in materia di star, ovvero quegli attori che sono stati per la prima volta sulla bocca di tutti grazie a una (o più) performance impossibile da dimenticare. Purtroppo, il concetto di Top 10 impedisce di andare avanti ad oltranza, e qui sono state adoperatescelte forzate. Non vedete Olivia Cooke o Austin Butler? Questo perché non è …

Galileo

... l'azienda sudcoreana ha iniziato a testare una nuova versione di One UI per i suoi dispositivi... mirroring parziale dello schermo e miglioramenti della barraapplicazioni. Alla fine di ...BANG BANG BABY In condizioni di normalità, non avremmo infilato Bang Bang Baby , pur carina, nellacinquemigliori serie viste quest'anno. Ma il panorama italiano, alla normalità, sfugge e ... La top ten delle scoperte da record del 2022 Il nuovo OnePlus 11 debutta ufficialmente in Cina il 4 gennaio 2023: tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche dello smartphone.Si chiama QuSeed l'algoritmo che analizza i dati di Crunchbase e le notizie online per capire in quali settori le start up sono in crescita ...