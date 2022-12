La destra al governo ma non solo ha una pessima abitudine | creare narrazioni ad hoc

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) di Maurizio Donini Laal(ma non) ha ladiuna narrazione ad hoc volgendo a suo favore fatti che nulla sottendono a quanto raccontato dai vari Matteo Salvini, Giovanbattista Fazzolari, Giorgia Meloni e compagnia cantante. Ultimo casus belli è stata la vicenda riguardante l’innalzamento del tetto al contante. Salvini e i suoi compagni di merende hanno voluto narrare che l’Europa è d’accordo con la loro idea visto che ha, a sua volta, alzato il tetto a € 10.000; peccato non ci sia nulla di vero in tutto questo. La realtà dei fatti prefigura che l’Europa non ha “alzato” il limite a € 10.000, ma partendo da un “no limits“, che in molti paesi come la Germania non esisteva e in altri era più alto, l’ha portato a € 10.000. L’ha di fatto stabilito ...