Famiglia dorme in auto | arriva proposta da Comune di Legnano

Agenzia ANSA

...di privati a fornire alloggi per la."Il Comune di Legnano ha sempre avuto grande attenzione al problema della casa e anche questa volta è venuto incontro alle necessità dellaCadoni ...... ma qualcuno si era preso il gusto di chiamare questadisperata e di utilizzare ... Però, poila notte 'Per adesso sì'. Lavinia Capritti Senza una casa, famiglia con 3 bambini da mesi dorme in auto Due appartamenti per poter vivere vicini, sono stati proposti questa mattina dal sindaco di Legnano (Milano), Lorenzo Radice, a Ignazio Cadoni, l'uomo che insieme alla compagna e due figli vive da mes ...L'Associazione “Il Sole nel Cuore” si è attivata per permettere loro di passare almeno il periodo delle festività in una camera d'albergo ...