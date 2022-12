Elisabetta Gregoraci testimonial Juicy Couture a Pitti Uomo 2023

(Di martedì 27 dicembre 2022), l’irriverente brand casual luxury di Los Angeles, parteciperà all’edizione 103 di, la prestigiosa manifestazione dedicata alla moda lifestyle che si terrà a Firenze dal 10 al 13 gennaio. Sulla scia del trend comfy-cool di cui è stato tra i precursori, il brand presenterà la collezione FW 23/24, mirando a confermarsi un punto di riferimento del loungewear, complice anche una nuova generazione digirls che si sta innamorando dell’inimitabile interpretazione sporty chic del marchio. Il brand di Los Angeles è stato il pioniere della moda slounge (un mix tra sport e lounge) diventando un fenomeno stilistico negli anni 2000 grazie all’iconica tuta in velluto indossata da celebrities come Paris Hilton e Jennifer Lopez. Con la sua identità glamour, ...

Today.it

... 'Ho rischiato di partorire e fare trasfusioni' E FRATINIe Flavio Briatore, Natale insieme a Malindi STELLA FRANCESE Kylian Mbappe e Ines Rau, ecco chi è la fidanzata ...Tags: antonellafiordelisi gfvip gfvip7 grandefratellovip grandefratellovip7 lucaonestini onestini soleil soleilsorge ued uominiedonne Articolo precedente, Natale in Kenya con ... Gf Vip: la gaffe su Elisabetta Gregoraci che fa infuriare Giulia Salemi I vip, si sa, amano passare le vacanze in posti spettacolari e mozzafiato. Questo Natale però, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno vinto su tutti. I due hanno infatti passato le vacanze in un ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-83c2de01-a171-9abc-8fca-455665abc3 ...