Digestione lenta e bruciore di stomaco dopo l’abbuffata delle feste? Ecco i rimedi giusti per voi!

Leggi su curiosauro

(Di martedì 27 dicembre 2022) Durante questo periodo dell’anno è facile mangiare più di quello che siamo abituati a fare di solito e questo, giocoforza, va ad influire sulla nostra. Pesantezza edipossono diventare un problema. Il cambio di abitudini alimentari durante le, con un aumento dell’assunzione di alcool e cibo, può incidere notevolmente sul benessere dell’apparato digerente. La, infatti, diventa piùanche per via dei cambi di orario dei pasti e della riduzione dell’attività fisica. Scopriamo insieme come prevenire certe problematiche. Fonte pixabayInnanzitutto, bisognerebbe cercare di non esagerare anche se sappiamo che è difficile in questo periodo dell’anno. In ogni modo la prevenzione è sempre la miglior cosa. Scopriamo di seguito cosa consigliano gli ...