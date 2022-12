Cgil | lo sciopero a scuola fa flop | Landini non rappresenta nessuno

(Di martedì 27 dicembre 2022) Zuppa di Porro. Il corrierone apre sulle nuove norme sicurezaz, da femminicidi a ong. Il caso Panzeri e la ricostruzione del Repubblica: fantastica la 24 ore del sindacalista non poteva essere piena all’ingresso dell’albergo e poi lo era all’uscita: capite a me. La logica di Ferrera: la stessa logica tra chi criticava lockdown e chi pos. In Italia liberali scarsi. Primarie Pd, francescini con la Sclain, ma dai e Bonaccini intervistato da Senaldi. La predica insopportabile della Murgia sulla religione cattolica e la petinata di Veneziani. Il genocidio Armeno su Verità. I verdi tedeschi verso quelli italiani per il Foglio. Parla Valditara e mette in evidanza. IL Beccaria e l’evasione e il 41 per cenro di posti che non si trovano per il sole. L’intv del Cav a rep e le pensioni per Libero e Qn Il ...

CGIL

MACERATA – Nella notte di ieri, lunedì 26 dicembre, un incendio si è originato in un fienile di San Severino Marche. Le fiamme si sono propagate rapidamente ed hanno avvolto in breve tempo due fabbric ...Non solo sindaci e parlamentari, ma anche le organizzazioni sindacali seguono con apprensione le vicende che riguardano l'ospedale di Taormina e il suo depotenziamento ormai in atto da tempo, che potr ...