Assicurazioni contro le calamità | una strada obbligata

° Rischi catastrofali. Secondo dati recentissimi provenienti dall'industria assicurativa, nel nostro Paese solo il 12,9% delle polizze fabbricati presenta estensioni assicurative per i rischi catastrofali e di queste solo il 3% copre tutti i rischi (le altre o solo il terremoto o solo le alluvioni). In Francia esiste la situazione algebricamente opposta perché oltre il 90% dei fabbricati ha copertura per i rischi da catastrofi naturali e ciò perché privati e imprese sono obbligati a stipulare una polizza antincendio sugli immobili che contiene appunto una clausolalenaturali. In Francia esiste peraltro un efficiente sistema di riassicurazione pubblica che permette a tali polizze di essere emesse e vendute a costi equilibrati. Ma perché è (o sarebbe) così importante una ampia copertura assicurativa...