Volley femminile | Serie A1 | Conegliano e Milano vincono a Santo Stefano | Novara crolla a Cuneo!

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Grande abbuffata di pallavolo a, laA1 diè scesa in campo per la tredicesima giornata. Pomeriggio riservato a sei partite, in attesa del posticipo tra Scandicci e Firenze al termine del quale si chiuderà il girone di andata del campionato e conosceremo il tabellone della Coppa Italia.ha travolto Perugia con un secco 3-0 e prosegue la propria cavalcata in testa alla classifica generale. Le Pantere sono state trascinate dall’opposto Isabelle Haak (16 punti) e dalla schiacciatrice Kathryn Plummer (14), eccellente prova anche della centrale Marina Lubian (11).ha dominato il derby lombardo contro Busto Arsizio, imponendosi con uno schiacciante 3-0 di fronte al proprio pubblico e salendo provvisoriamente in seconda ...

A seguire poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B della Serie C liguredi pallavolo, era la 9.a giornata e 2.a del girone di ritorno. Lunezia- Futura Ceparana 3 - 0, ...Ultima giornata di andata per il campionato di Serie A1di: la Cuneo Granda S. Bernardo ospita l'Igor Gorgonzola Novara. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET. SESTETTO CUNEO Signorile in regia, opposto Gicquel; centrali Hall e Cecconello, in banda ... Volley femminile, come sta giocando Paola Egonu in Turchia Il bilancio della prima parte di stagione La diretta testuale di Scandicci-Firenze, regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...I protagonisti saranno le formazioni dell'Under 17 e dell'Under 15 maschile e dell'Under 16 e dell'Under 14 femminile ...