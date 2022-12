Adnkronos

... 8 morti, 19 dispersi e 46mila evacuatidi droni a base russa a centinaia di chilometri dal confine, tre militari morti. Mosca accusa l': è il secondo questo mese Cosa è successo La ...... nei pressi di Saratov, posta a circa 500 km a nord - est del confine con l'. Lo riferisce ... Il primo a riferire dell'era stato il governatore di Saratov Roman Busargin sul suo canale ... Ucraina, attacco con drone a base aerea russa di Engels: 3 morti Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...