Traffico Roma del 26-12-2022 ore 08 | 00

(Di lunedì 26 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ma entro anche questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilTutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun elemento sul Raccordo Anulare consolare altrettanto per quanto riguarda le autostrade del territorio pochi dunque gli spostamenti registrati mai pochi in viaggio a coloro che stanno facendo rientro a casa come abbiamo attualmente tutta la massima prudenza Soprattutto se si è ceduto nel bene o nel mangiare oggi via dei Fori Imperiali è interamente isola pedonale deviazione Quindi anche per gli autobus che vi transitano di trasporto pubblico bus tram e metropolitane oggi seguono l’orario festivo alle 12 a San Pietro la Angelus con Papa Francesco non si escludono ripercussioni in Prati soprattutto sul lungo tra La ...