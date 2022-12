Today.it

... che ha fatto perdere le sue tracce: indagini in corso Di: Redazione Sardegna Live E'al ... Ma il titolare non ha subito l'iniziativa del, reagendo e riuscendo ad allontanarlo. ...Se da una parte i militari dell'Arma, dopo aver acquisito una prima sommaria descrizione del, hanno fatto scattare laall'uomo, dall'altra si sono messi al lavoro per raccogliere ... Rapinatore a caccia Rolex spara contro comitiva in pizzeria TREVISO - Legati e derubati in casa in pieno giorno: terribile episodio per due donne, un’ 81enne e la sua badante. Il marito in quel momento era uscito per acquistare i giornali. Le donne sono state ...Rapina in un supermercato di via Isonzo, ieri sera a Latina. Due banditi, armati di coltello e taglierino, hanno costretto le cassiere a consegnare loro i contanti dell'incasso. Non avevano però calco ...